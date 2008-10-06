Разом з Ющенком до Британії летять Богатирьова та заступник Балоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденним робочим візитом до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головна мета візиту – зміцнення двостороннього політичного діалогу між лідерами України та Великої Британії, заручення подальшою підтримкою Великої Британії європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Передбачається, що у Лондоні під час зустрічей з прем`єр-міністром Гордоном БРАУНОМ та міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ глава Української держави обговорить питання подальшої інтеграції до Євросоюзу, надання Україні ПДЧ у НАТО, аспекти подальших спільних дій з метою недопущення ескалації нових конфліктів у Кавказькому регіоні з урахуванням останніх подій в Грузії.

Ключовими пунктами порядку денного українсько-британських переговорів стануть питання співпраці у торговельно-економічній та енергетичній сферах, реалізація масштабних інвестиційних проектів.

Зокрема, у рамках підготовки до Євро-2012 В.ЮЩЕНКО запропонує британським компаніям долучитися до ряду спільних проектів з розбудови транспортної, готельної, туристичної, спортивної та телекомунікаційної інфраструктури України. Окремим питанням стане лібералізація візового режиму з Великою Британією, наслідком якого має стати запровадження безвізового режиму для громадян України.

У складі офіційної делегації України – секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, т.в.о. першого заступника міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.