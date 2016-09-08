Україна і Британія посилюватимуть співпрацю в оборонній сфері

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони, Полторак висловив вдячність за чітку та незмінну позицію Великобританії, всебічну підтримку України в протидії російській агресії.

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Зокрема, за роботу інструкторів, які підготували більше 2500 військовослужбовців Збройних сил України за різними напрямками та підтримку процесу реформування й активну роботу британських інструкторів у цьому процесі.

В цьому контексті Феллон зауважив: «Обсяги тренувально-дорадчої дороги Великобританії передбачається збільшити в рази. Наступного року буде підготовлено 5000 військовослужбовців України за стандартами НАТО - це є нова мета тренувальної місії Великобританії в Україні».

Наголошується також, що під час переговорів сторони домовилися оперативно адаптувати всебічну підтримку Великобританії відповідно до потреб Збройних сил України.

Крім того, повідомляє Міноборони України, під час перебування у Лондоні Полторак зустрівся з начальником генерального штабу оборони Великобританії головним маршалом авіації Стюартом Пічем. «Під час зустрічі сторонами було досягнуто домовленостей щодо нарощування співпраці по лінії генеральних штабів для вдосконалення процесу підготовки військ (сил) за кращими стандартами НАТО», - йдеться у повідомленні.