Радником Полторака став генерал, який очолював командування збройних сил США
17:19, 08 вересня 2016Політика
2864 1
Колишній командувач центрального командування Збройних сил США, відставний генерал Джон Абізаід займе посаду старшого військового радника міністра оборони України Степана Полторака.
Абізаід забезпечить авторитетну консультацію міністра Сепана Полторака / Фото: osd.dtic.mil
Його призначення відбулося в рамках підписання нової угоди про оборонну співпрацю між Україною та США. Документ був підписканий у Лондоні.
Читайте такожПентагон і Міноборони України підписали угоду про військове співробітництво
"Абізаід забезпечить авторитетну консультацію міністра Сепана Полторака та інших високопоставлених українських чиновників, щодо реформ, покликаних привести збройні сили України у відповідність із західними принципами і стандартами, такими як посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами, боротьба з корупцією перехід до сумісної з НАТО структури персоналу", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter