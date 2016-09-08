Радником Полторака став генерал, який очолював командування збройних сил США

Його призначення відбулося в рамках підписання нової угоди про оборонну співпрацю між Україною та США. Документ був підписканий у Лондоні.

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"Абізаід забезпечить авторитетну консультацію міністра Сепана Полторака та інших високопоставлених українських чиновників, щодо реформ, покликаних привести збройні сили України у відповідність із західними принципами і стандартами, такими як посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами, боротьба з корупцією перехід до сумісної з НАТО структури персоналу", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону.