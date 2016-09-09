Каськіву пропонуватимуть угоду зі слідством – ГПУ

Колишньому голові Держінвестпроекту часів президентства Януковича Владиславу Каськіву інкримінують зловживання службовим становищем та підробку документів. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

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"Те, що інкримінується пану Каськіву: це розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем групою осіб за попередньою змовою, що призвела до тяжких наслідків, а також підроблення документів", – зазначив він.

Зі слів заступника Луценка, якщо Каськів піде на угоду зі слідством, прокуратура клопотатиме про пом'якшення йому покарання.

"Якщо Каськів піде на угоду зі слідством, видасть спільників, надасть інформацію, яку потребує українське слідство, ми будемо клопотати про пом'якшення покарання, яке визначатиме вже український суд", – зауважив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ. Каськіва розшукували за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

20 серпня заступник генпрокурора Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

8 вересня Єнін повідомив, що ГПУ отримала по каналам Інтерполу офіційне підтвердження арешту Каськіва в Панамі, і максимум через два-три місяці його буде екстрадовано в Україну.