Генпрокуратура отримала підтвердження арешту Каськіва в Панамі (відео)

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook.

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«Щойно отримали по каналам Інтерполу офіційне підтвердження арешту Владислава Каськіва в Панамі», - заявив він.

«Головний урок цієї історії - дешеві понти дорого обходяться зухвалому любителю селфі», - додав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ. За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

20 серпня заступник генпрокурора Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

У блозі на сайті «Української правди» сам Каськів написав, що він не оголошувався в розшук Інтерполом.

25 серпня речник МВС України Артем Шевченко повідомив у Facebook, що робочий апарат українського бюро Інтерполу не отримував інформацію про затримання Каськіва в Панамі.

8 вересня заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що до ГПУ надійшла поки що неофіційна інформація від правоохоронних органів Панами про затримання Каськіва, і максимум через два-три місяці його буде екстрадовано в Україну.