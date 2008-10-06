У БЮТ кажуть, що не отримували запрошення від Ющенка
Фракція зібрала 155 підписів
Представники фракції БЮТ поки що не отримували запрошення від Президента України Віктора ЮЩЕНКА на завтрашні консультації щодо можливого розпуску Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.
Крім того, М.ТОМЕНКО зауважив, що він як віце-спікер також не отримував подібного запрошення. “У даному разі йдеться про мене як про заступника голови Верховної Ради – я офіційне запрошення на консультації не отримував. Я знаю, що і фракція (БЮТ – УНІАН) відповідне запрошення не отримувала”, - сказав він.
При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що переговори між БЮТ та НУ-НС щодо відновлення коаліції тривають. Він наголосив, що БЮТ виконала всі умови фракції НУ-НС, які та висувала для відновлення формату коаліції. При цьому він запевнив, що фракція БЮТ готова проголосувати за скасування законопроекту щодо всеукраїнського референдуму, який минулого тижня так і не був скасований через брак голосів саме від фракції НУ-НС.
Крім того, заступник голови ВР повідомив, що БЮТ зібрала вже 155 підписів своїх депутатів для створення коаліції і сподівається, що ще один депутат від БЮТ також підпише дану угоду. “У нас рішення фракції одностайне, і як тільки буде рішення НУ-НС, ми можемо у вівторок оголосили про створення коаліції”, - сказав М.ТОМЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Президент заявив, що має намір 7 жовтня провести консультації щодо розпуску Верховної Ради, якщо не буде створено нової коаліції.
«Ті міжпартійні домовленості, які сьогодні існують, я хотів би, щоб вони були завершені за декілька днів, або я розпускаю парламент. Тому на 7 жовтня я призначив проведення консультацій - це той формальний момент, після якого де-юре у Президента наступає право на розпуск парламенту», - сказав В.ЮЩЕНКО.