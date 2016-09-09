Суд у Панамі взяв Каськіва під арешт на 40 діб - ГПУ

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"У зв'язку з появами в ЗМІ коментарів щодо запобіжного заходу для Каськіва хотів би зазначити, що наразі до нього застосовано тимчасовий арешт (термін до 40 діб) на підстави ухвали панамського суду від 25.08.2016", - написав Єнін.

Він додав, що у разі потреби панамський суд на підставі запиту ГПУ про видачу особи може також застосувати екстрадиційний арешт. Оригінал відповідного запиту ГПУ вже передано до Панами.

"Тримаємо оперативний контакт з панамською стороною", - запевнив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

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18 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг із ТОВ. За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

20 серпня заступник генпрокурора Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

8 вересня Єнін повідомив, що ГПУ отримала по каналам Інтерполу офіційне підтвердження арешту Каськіва в Панамі, і максимум через два-три місяці його буде екстрадовано в Україну. Якщо Каськіву піде на угоду зі слідством, прокуратура клопотатиме про пом'якшення.