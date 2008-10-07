Офіцери ВМС України знайомляться з системою підготовки морської піхоти США

До Сполучених Штатів Америки прибула група офіцерів Військово-морських сил ЗСУ.

У американському місті Квантіко група українських військових моряків, яку очолює офіцер командування ВМС Збройних Сил України підполковник Михайло КАРТАШОВ, планує відвідати навчальний центр Корпусу морської піхоти США, повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Тут група українських військових, до складу якої увійшли представники командування, навчального центру та окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, ознайомлюється із системою бойової підготовки морських піхотинців США, які нещодавно підписали контракт, та практичною навченістю інструкторського і сержантського складу Корпусу морської піхоти США.

Також українські військові детально ознайомляться з організацією планування та проведення навчальної підготовки у навчальному центрі Корпусу морської піхоти США та разом з американськими морськими піхотинцями обговорять питання щодо можливості обміну фахівцями з питань підготовки сержантського складу та надання методичної допомоги.

Візит завершиться 10 жовтня.