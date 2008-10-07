Герман шкода, що Чорновіл плює в криницю, з якої 4 роки пив
ПР піде на консультації до Ющенка
Партія регіонів піде на консультації до президента щодо долі Верховної Ради, якщо отримає запрошення.
Про це заявила в ефірі 5 каналу представниця партії Ганна Герман.
"Завжди краще розмовляти, ніж ворогувати мовчки", - зазначила вона.
Вона підкреслила, що регіонали "готові на будь-які сценарії, хоча і продовжуємо робити все, щоб дострокові вибори не відбулися".
Герман також припустила, що Раду буде розпущено ближче до зими.
"Ми схильні до дати 1 грудня", - заявила Герман, яка раніше не виключала, що БЮТ і НУНС поновлять коаліцію, але на кілька місяців, поки це буде вигідно Тимошенко.
Герман підтвердила, що БЮТ і ПР вели переговори щодо коаліції "на найвищому рівні" і не виключила, що Віктор Янукович колись розкаже, чому вони зірвалися.
Щодо виходу з партії Тараса Чорновола, то Герман сказала, що їй шкода, що Чорновіл чотири роки, за його власним зізнанням брехав, а також "шкода, що він плює в криницю, з якої він 4 роки пив".
Вона також розкритикувала тезу Чорновола, що він пішов через зрив коаліції з БЮТ.
"Тарас не був членом переговорної групи, якби Тарас знав деталі, він зробив би інші висновки", - зазначила Герман.