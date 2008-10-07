Герман шкода, що Чорновіл плює в криницю, з якої 4 роки пив

Партія регіонів піде на консультації до президента щодо долі Верховної Ради, якщо отримає запрошення.

Про це заявила в ефірі 5 каналу представниця партії Ганна Герман.

"Завжди краще розмовляти, ніж ворогувати мовчки", - зазначила вона.

Вона підкреслила, що регіонали "готові на будь-які сценарії, хоча і продовжуємо робити все, щоб дострокові вибори не відбулися".

Герман також припустила, що Раду буде розпущено ближче до зими.

"Ми схильні до дати 1 грудня", - заявила Герман, яка раніше не виключала, що БЮТ і НУНС поновлять коаліцію, але на кілька місяців, поки це буде вигідно Тимошенко.

Герман підтвердила, що БЮТ і ПР вели переговори щодо коаліції "на найвищому рівні" і не виключила, що Віктор Янукович колись розкаже, чому вони зірвалися.

Щодо виходу з партії Тараса Чорновола, то Герман сказала, що їй шкода, що Чорновіл чотири роки, за його власним зізнанням брехав, а також "шкода, що він плює в криницю, з якої він 4 роки пив".

Вона також розкритикувала тезу Чорновола, що він пішов через зрив коаліції з БЮТ.

"Тарас не був членом переговорної групи, якби Тарас знав деталі, він зробив би інші висновки", - зазначила Герман.

Українська правда