Ющенко дав час до вечора створити коаліцію між БЮТ і ПР

Народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав час до вечора на створення коаліції у складі БЮТ і Партії регіонів, а блок “Наша Україна – Народна самооборона” на створення коаліції з БЮТ він не орієнтував

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав журналістам після завершення зустрічі фракції НУ-НС з Президентом.

За словами А.ГРИЦЕНКА, дискусії на зустрічі не було, був монолог Президента, який, фактично, довів своє рішення до відома присутніх. «Він подякував фракції за мужність, за героїзм, за відвагу, за те, що вона відстоювала демократичні цінності. Не було розмови щодо доцільності створення коаліції двох чи трьох (БЮТ, НУ-НС; або БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина), Президент сказав, що якщо до кінця сьогоднішнього дня не буде створена інша коаліція – БЮТ і “регіонів”, комуністів, він буде використовувати своє конституційне право», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На уточнююче запитання, скільки часу відвів В.ЮЩЕНКО на завершення переговорів, А.ГРИЦЕНКО відповів: «Президент дав час до кінця сьогоднішнього дня».

Також він зазначив, що В.ЮЩЕНКО не говорив про відновлення демократичної коаліції: «Президент не орієнтував “Нашу Україну” на коаліцію з БЮТ або з Литвином, – це глибинне, це відображає ті відносини, які склались», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Слова А.ГРИЦЕНКА, фактично, підтвердив журналістам і народний депутат Олександр ТРЕТЬЯКОВ (фракція НУ-НС). На його думку, Президент налаштований на розпуск парламенту. Також він підтвердив, що дискусії на зустрічі не було. «Президент говорив у монолозі», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО, перебуваючи у Львові, вчергове назвав заколотом те, що відбувалось в парламенті 2 вересня, коли, за його словами, один із учасників коаліції фактично вийшов з неї й ухвалив низку антиконституційних законів.

“Після того проходить 30 днів і роман на стороні завершився, чи ні, але формується інший сюжет”, - зауважив він.