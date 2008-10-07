Стецьків пропонує домовлятися з БЮТ всупереч Ющенку

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” має визначитись щодо створення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко самостійно на своєму засіданні, незважаючи на позицію Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.

За його словами, має відбутись сьогодні засідання фракції, на якому повинна бути висловлена позиція фракції щодо питання відновлення демократичної коаліції.

«Позицію Президента ми почули. Точка зору Президента є однозначною – ніяких переговорів з БЮТ він не хоче і не хотів. Він налаштований на дострокові вибори, і фракція, напевне, послухавши точку зору Президента, мала б прийняти своє рішення», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Депутат припускає, що таким зборам фракції може протидіяти партія "Народний Союз Наша Україна".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутат Анатолій ГРИЦЕНКО (НУ-НС) заявив, що на зустрічі з членами фракції НУ-НС Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав час до вечора створити коаліцію між БЮТ і Партією регіонів, “Нашу Україну – Народну самооборону” на створення коаліції з БЮТ він не орієнтував.