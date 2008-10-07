Голуб: указ про розпуск парламенту вже готовий

Народний депутат Олександр ГОЛУБ (фракція КПУ) вважає неминучими дострокові вибори до Верховної Ради України.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами депутата, поспішність Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який дає термін до кінця дня на створення коаліції, пов’язано в першу чергу з тим, що «він панічно боїться, що прибічникам Юлії ТИМОШЕНКО у фракції НУ-НС врешті-решт вдасться домовитися із БЮТ про відновлення так званої демократичної коаліції».

О.ГОЛУБ вважає, що «це не входить в стратегічні плани В.ЮЩЕНКА щодо діяльності, точніше дієвості парламенту, і він буде робити все, аби цього не сталося».

Народний депутат вважає, що Президент дав такий стислий термін на створення коаліції, бо «указ (про розпуск парламенту - УНІАН) вже готовий», і В.ЮЩЕНКО «хотів би його або сьогодні ввечері, або завтра зранку оприлюднити».

О.ГОЛУБ вважає малоймовірною можливість створення коаліції між фракціями Партією регіонів та БЮТ. За його словами, «та група Партії регіонів, яка виступає за союз або за консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, сьогодні перемогла і фактично примусила Партію регіонів відмовитися від створення коаліції з БЮТ».

О.ГОЛУБ вважає, що в такій ситуації дострокові вибори до парламенту є неминучими.