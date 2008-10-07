У Литвина думають, що Ющенко має депутатів за дебілів

Народний депутат України Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина) вважає, що саме Президент України Віктор ЮЩЕНКО не хоче створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами депутата, заяви і заклики Президента щодо створення коаліції – це лише намагання показати громадськості «що він все зробив і все робить для того, щоб парламент працював, а ось вони, вибачте, такі дебіли, не можуть об’єднатися». «Але всі прекрасно розуміють, що сьогодні джокер щодо створення так званої демократичної коаліції знаходиться в руках Президента України», - наголосив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, якби В.ЮЩЕНКО хотів створення цієї коаліції, то достатньо було б «30 секунд для того, щоб він дав вказівку» тим представникам фракції НУ-НС, які проголосували за вихід із коаліції з БЮТ. «Однак цієї вказівки немає. І, очевидно, не буде. Тому що була інша вказівка – на жодну коаліцію не йти», - зазначив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.