Черномирдін відхрестився від інтересу до української труби

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що Росія зацікавлена в надійності української газотранспортної системи (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході Українського енергетичного форуму, який проходить у Києві.

«Нам не потрібна власність, нам потрібна надійність, ось що головне», - наголосив В.ЧЕРНОМИРДІН.

При цьому посол зазначив, що між Росією і Україною «немає жодних проблем в енергетиці, ядерній енергетиці, а є поточні питання».

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, «яке б політичне становище не було в Україні, ми завжди розмежовуємо міждержавні відносини з економікою».

Посол наголосив на необхідності відновлення спільної роботи України і Росії в рамках міжнародного консорціуму з управління ГТС України. За його словами, з моменту організації такого консорціуму, з 2004 року, робота в цьому напрямі не ведеться.

Також В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що за підсумками року товарооборот між Україною і Росією перевищить 35 млрд. дол., зростання становитиме близько 30%.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 2 жовтня на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ у Москві заявила, що газотранспортна система України працює з високим ступенем гарантії.

Вона наголосила, що на сьогодні Україна не зірвала жодного контракту з транзиту газу, і до Європи постачається газу більше, ніж обумовлено в контрактах. Прем`єр також зазначила, що всі кошти, які бралися для реконструкції і модернізації ГТС, витрачені саме на ці цілі.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Станом на 1 січня 2008 року, газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складається з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відводів становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.