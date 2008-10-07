Тимошенко каже, що не раз просила Ющенка про зустріч, але він відмовляв

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що неодноразово ініціювала проведення особистої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, проте ці пропозиції були безрезультатними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

“Я багато разів ініціювала таку зустріч, але, на жаль, Президент вважає, що такі зустрічі не повинні відбуватися”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що фракція БЮТ виконала всі умови, які були висунуті В.ЮЩЕНКОМ для відновлення діяльності демократичної коаліції.

“Фракція виконала всі ультиматуми Президента без винятку. Після цього ми вже більше нічого не можемо зробити для того, щоб Президент дав команду частині своєї фракції створити коаліцію”, - додала вона.