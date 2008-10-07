Харківська облрада відправила у відставку Салигіна

Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення про відставку Василя САЛИГІНА з посади голови облради.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення на позачерговій сесії ради проголосували 118 депутатів, проти - 5, утрималися - 2. Лічильна комісія оголосила, що голосування відбулось в рамках законодавства.

Пропозиція внести на обговорення позачергової сесії питання про звільнення з посади В.САЛИГІНА надійшла від фракції Партії регіонів.

За відставку В.САЛИГІНА голосували також депутати з інших фракцій, зокрема, «Нашої України» та БЮТ.

«Якщо це питання буде внесено, ми його підтримаємо», - сказав перед початком сесії в інтерв’ю кореспонденту УНІАН голова Харківської облдержадміністрації, депутат облради Арсен АВАКОВ.

«Ми за цього голову не голосували. Це внутрішні розбори Партії регіонів, і я не вважаю, що цими розборками ми повинні втягнути обласну раду в розбрат на кілька місяців, коли нам потрібно приймати бюджет»», - сказав А.АВАКОВ.

На його думку, відставка В.САЛИГІНА жодним чином не вплине на обстановку в області.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня фракція Партії регіонів у Харківській облраді ухвалила рішення відкликати з посади голови облради В.САЛИГІНА.

12 вересні ц.р. обласна партконференція Харківського обласного відділення Партії регіонів проголосувала за переобрання голови відділення – замість В.САЛИГІНА організацію очолив народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ.

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