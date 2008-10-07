У БЮТ націлилися змінити Конституцію до виборів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що обов’язковою передумовою виборів в Україні мусить бути розмежування владних повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні у своєму виступі в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень з передмовою на IV Курасівських читаннях, присвячених обговоренню змін до Конституції як засобу розв’язання політичних конфліктів в Україні.

М.ТОМЕНКО наголосив, що обов’язковою передумовою виборів в Україні мусить бути розмежування владних повноважень, а отже - внесення змін до Основного Закону України.

«Вибори без вирішення цього питання – лише відтермінування політичного конфлікту в Україні, а не його розв’язання. Тому ми приречені піти шляхом внесення змін до Конституції, але вони повинні носити характер правової, політичної та суспільної легітимності», - вважає М.ТОМЕНКО.

За його словами, правова легітимність передбачає те, що нова Конституція повинна прийматися за умови дотримання чинної юридичної процедури внесення змін і доповнень до Основного Закону. Політична легітимність полягає у досягненні консенсусу між основними політичними силами стосовно змісту змін, що будуть вноситися. Суспільна легітимність означає насамперед відмову від внесення до тексту Конституції ідей, які однозначно не сприймаються суспільством.

На думку М.ТОМЕНКА, прийняття нової Конституції України повинне розпочинатися з віднаходження основними політичними силами консенсусу навколо тих пропозицій, котрі не викликають застережень і можуть бути підтриманими усіма провідними політичними силами.

«Це, наприклад, тема посилення ролі місцевого самоврядування, оптимізація виборчого законодавства, реформа судової системи та правоохоронних органів тощо. Такі тези наявні сьогодні у програмах всіх провідних політичних сил. Після напрацювання спільної позиції по цих нормах, що не викликають суттєвих заперечень, можна буде шукати порозуміння і стосовно інших проблем, котрі потребують врегулювання: розділення повноважень між основними органами державної влади та інші проблеми, які є зараз предметом гострих політичних дискусій», - зазначив віце-спікер.