Зварич зрозумів, в яку посаду все вперлося

Член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Роман ЗВАРИЧ стверджує, що до нього звертався лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО з пропозицією обрати головою Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА і таким чином забезпечити діяльність коаліції в складі трьох фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами Р.ЗВАРИЧА, позиція обох фракцій полягає в тому, що ініціатором переговорів щодо створення коаліції має бути найбільша фракція – БЮТ.

При цьому, стверджує Р.ЗВАРИЧ, на даний момент жодної пропозиції про відновлення переговорів не було. «Натомість я вчора приблизно о 18.15 отримав дзвінок від Івана Григоровича КИРИЛЕНКА, і нам було поставлене питання, чи могли б ми поговорити на предмет того, щоб В.ЛИТВИН став головою ВР», - сказав народний депутат.

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що з цього можна зробити висновок, що єдиною перепоною для повернення Блоку Литвина до переговорного процесу є саме посада спікера. «Але я сказав, що це смішно, це не підхід, який нас влаштовує. Повторюю, ми хочемо знати, які будуть принципові позиції, на яких працюватиме коаліція, а починати, хто буде в якому кріслі сидіти – це не наш підхід», - сказав він.