Клімкін анонсував зустріч Порошенка з Обамою на Генасамблеї ООН

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає "Європейська правда".

"Я думаю, обов'язково коротка зустріч буде", - сказав Клімкін.

Міністр нагадав, що Обама присвятив особливу увагу темі ситуації в Україні на саміті G20.

За словами міністра, Порошенко виступить на засіданні Генасамблеї ООН.

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Він також звернув увагу, що відбудеться два засідання Ради безпеки ООН.

"І для нас це дуже важливо, оскільки одне буде присвячено Близькому Сходу та Сирії, а інше - авіаційній безпеці, напередодні якого ми очікуємо на остаточний звіт щодо малайзійського "Боїнга". Це дуже важливо", - сказав Клімкін.

71-я сесія Генеральної асамблеї ООН відкриється 13 вересня в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку.