На Генасамблеї ООН знову піднімуть питання про покарання винних у катастрофі МН17 - Єльченко

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в інтерв'ю LB.ua.

"Я думаю, що протягом осені буде опубліковано вже всі звіти, які були обіцяні. Ми тоді знову сядемо тут у Нью-Йорку і подивимося, що будемо робити далі. Я думаю, що в рамках наступної сесії Генасамблеї, тобто з вересня цього року, ми знову будемо цим питанням займатися", - сказав Єльченко.

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Дипломат повідомив, що в основному всі переговори з цього питання ведуть у столицях задіяних країн.

"Ми регулярно тут проводимо бесіди з цього питання, наприклад, з постпредом Голландії, постпредом Малайзії, Австралії, всі вони дотримуються позиції - ми повинні отримати якусь думку зі столиць, після цього ми зробимо другий крок тут в ООН", - сказав він .

Єльченко вважає, що можливість створення міжнародного трибуналу над винуватцями авіакатастрофи через ООН має низькі шанси, проте залишається на порядку денному.

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"Наскільки я знаю ідеї про створення міжнародного трибуналу не відкидають, вона є в порядку денному. Інша річ, що нам, аби прийняти таку резолюцію в Генеральній Асамблеї, треба дуже серйозно попрацювати, оскільки для цього потрібно дві третини голосів. І більше того, навіть якщо така резолюція буде схвалена, вона не буде обов'язковою для виконання. Тобто в ідеалі потрібна резолюція Ради Безпеки. Але можна абсолютно чітко передбачити результат - такий, як був рік тому (коли Росія була єдиною, хто голосував проти і заблокував рішення РБ, - LB.ua), тоді була зроблена перша така спроба. Але навіть при цьому ми не відмовляємося від ідеї. Торпедуючи ідею створення міжнародного трибуналу, Росія не тільки приховує злочинців від покарання, але і чітко вказує на замовника цього жахливого теракту", - сказав він.

При цьому Єльченко відкинув можливість свідомого затягування нідерландською стороною процесу проведення слідства у кримінальній справі.

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"У Нідерландів існує усталена і незаангажована судова правоохоронна система - тобто вони не можуть опублікувати будь-яку інформацію до того, як вона не пройшла всі етапи розгляду і не отримала підтвердження відповідно до стандартів їх національного законодавства. А цього ще не сталося. Тому я ще минулого року чув, що рішення не буде раніше кінця цього року. У нас чомусь у пресі прозвучало і всі підхопили, що ось у березні-травні вже будуть опубліковані доповіді експертів. Експерти - це одне, а кримінальне розслідування - це інше. Вони з самого початку говорили, що це займе набагато більше часу, ніж розслідування звичайних злочинів, оскільки фактично слідчі повинні працювати з доказами і людьми з більш ніж п'яти країн. На жаль, але це так", - сказав посол.

Крім того, Єльченко нагадав, що в подібному випадку з Лівією - коли її звинуватили в підриві літака над Шотландією, підготовчі процеси перед винесенням питання до суду зайняли кілька років.