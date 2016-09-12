Смартфон мера Миколаєва обурив Гройсмана під час наради

Інцидент трапився під час селекторної наради Уряду з керівниками місцевих органів виконавчої влади, передає Еспресо.TV.

Гройсман перервав виступ міністра соцполітики Андрія Реви, звернувши увагу на "колегу з Миколаєва".

"Миколаїв включіть, будь ласка. Колега з лівої руки, що це? Хто присутній? Ви хто?" - заявив Гройсман, звертаючись до мера Миколаєва Сенкевича.

Після того, як Гройсман з'ясував, що це мер Миколаєва, він заявив: "Розумію, що переписка у мобільному телефоні це дуже важливо, але важливіше те, як ми надамо підтримку людям, які її потребують".

Сенкевич завірив у відповідь, що "слухає нараду".

Читайте також"Це робочі речі": Зубко прокоментував емоційну перепалку з Гройсманом у Раді (відео)

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман відчитав віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, який відхрестився від відповідальності за ліквідацію пожеж на териконах.

"Вимкни мікрофон. Ти ще раз так скажеш, я тебе вижену на...й звідси", - сказав Гройсман.

Зубко мікрофон не вимкнув, через що репліка Гройсмана викликала великий резонанс.