"Колега з Миколаєва": Сенкевич прокоментував зауваження Гройсмана через смс-листування під час наради (відео)

За його словами, перебуваючи на нараді, він займався дуже важливими для Миколаєва справами, передає 112 Україна.

"Дехто з міських депутатів приїхав і перекрив полігон твердих побутових відходів у Миколаєві. Мені дзвонили, дзвонили, і потім я почав листування - після того, як п'ята людина зателефонувала. Миколаїв - один з лідерів за оформленням субсидій. Миколаївська область на 100% виконала, і про це було заявлено на нараді", - заявив Сенкевич.

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Також Сенкевич заявив, що особисто знайомий з Гройсманом, але той міг його не впізнати через відеозв'язок.

"Особисто мені, якщо б на нараді були люди, які мене не слухають, теж було б не дуже приємно, і я обов'язково зробив би зауваження з цього приводу", - заявив він.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заборонив меру Миколаєва Олександру Сенкевичу листуватися за допомогою мобільного телефона під час селекторної наради.

Гройсман перервав виступ міністра соцполітики Андрія Реви, звернувши увагу на "колегу з Миколаєва".

"Миколаїв включіть, будь ласка. Колега по ліву руку, що це? Хто присутній? Ви хто?" - заявив Гройсман, звертаючись до мера Миколаєва Сенкевича.