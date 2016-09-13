Серед радників Гройсмана немає Міллера, якому ЗМІ закидають лояльність до РФ у справі Смоленської катастрофи - Кабмін

Як повідомили у прес-службі уряду, інформацію про те, що Міллер є нібито радником прем’єр-міністра України, передрукувала низка засобів масової інформації.

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"Офіційно інформуємо, що серед радників прем’єр-міністра, штатних чи позаштатних, Єжи Міллера немає", - наголошується у повідомленні.

Як відомо, після катастрофи літака президента Польщі Лєха Качинського під Смоленськом 10 квітня 2010 року Міллер був головою Комісії розслідування авіакатастроф державної авіації. Саме на засіданні комісії під головуванням Міллера було прийнято рішення про передачу слідства росіянам.

Раніше 13 вересня польські ЗМІ запідозрили нібито нинішнього радника прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Єжи Міллера в лояльності до Російської Федерації у справі Смоленської авіакатастрофи.