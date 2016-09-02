Катастрофа Ту-154М під Смоленськом була метою Москви – міноборони Польщі

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

Мацеревич зазначив, що мова йде про нові записи розмов екіпажу Ту-154М, пише Радіо Польща.

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Зокрема, за його словами, будуть представлені докази того, що «метою дій російських диспетчерів і влади в Москві була катастрофу літака з президентом Качинським і цілою делегацією на борту».

«Ми маємо зараз справжні докази, в тому числі ті, які приховувала комісія Міллера (попередня комісія з розслідування Смоленської катастрофи – УНІАН). Ми маємо жахливі зізнання членів цієї комісії», - заявив Мацеревич.

За його словами, матеріали, що стосуються катастрофи, будуть оприлюднені в жовтні цього року.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.