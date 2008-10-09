БЮТ і НУ-НС не будуть разом, а Яценюк піде другим у Ющенка?

Створення коаліції Блоком Юліъ Тимошенко і блоком "Наша Україна - Народна самооборона" після позачергових парламентських виборів неможливе, вважає заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.

Таку думку він висловив в ефірі "5 каналу" у середу ввечері, відповідаючи на питання, чи можлива коаліція БЮТ і НУ-НС після виборів, повідомляє Українська правда.

"У принципі неможлива", - сказав Томенко.

Віце-спікер зазначив, що вивчає настрої людей і знайомий з результатами низки соціологічних досліджень. За його словами, стосовно блоку "Наша Україна - Народна самооборона" "сумні настрої".

"Таким чином, сума показників у БЮТ і "Нашої України" не достатня для того, щоб із упевненістю дивитися в майбутнє", - зазначив Томенко.

Він додав, що в даній ситуації теоретично тільки БЮТ потрібно набрати 51% голосів на виборах, щоб створити демократичну коаліцію.

Томенко зазначив, що на сьогодні показники блоку НУ-НС складають приблизно 3-5%. Він зазначив, що це усереднені показники за даними 5 соціологічних компаній.

"Якщо ми не набираємо більшості, то тоді, умовно кажучи, Партія регіонів з комуністами і, можливо, Блоком Литвина, або без нього, перебере владу й абсолютно спокійно прийде до влади", - сказав він.

Віце-спікер зазначив, що на даний момент інші політичні сили не долають трипроцентний бар`єр.

У той же час, за його словами, політична сила на чолі з головою Верховної Ради Арсенієм Яценюком, може подолати 3%-ий бар`єр.

"Але, я так розумію, що Яценюк буде очолювати Блок Ющенка. І за тим сценарієм, який я знаю, Ющенко буде першим номером (у списку цієї політичної сили), а Яценюк – другим", - сказав Томенко.