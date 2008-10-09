Мороз нагадав Тимошенко, чого вона хотіла рік тому

Соцпартія братиме участь у дострокових парламентських виборах, і ця кампанія буде для соціалістів успішною.

Таку думку лідер партії Олександр МОРОЗ висловив в ефірі ТРК «Україна» 8 жовтня увечері, повідомляє офіційний сайт СПУ.

О.МОРОЗ підкреслив, що жодна з політичних сил у нинішній Верховній Раді не зацікавлена в дострокових виборах, насамперед це невигідно БЮТ. «Рівно рік тому ТИМОШЕНКО завзято вимагала розпуску корумпованого парламенту, а сьогодні з не меншою переконаністю говорить про те, що дострокові вибори шкодять Україні», - сказав він.

Лідер СПУ нагадав, що подібна інтрига вже розгорталася рік тому, і в 2006 році в коаліційних провалах намагалися звинуватити СПУ, зробивши її «крайньою».

«Тепер Соцпартії немає в парламенті, але чомусь об`єднання демократичних сил з НУ-НС і БЮТ так і не відбулося . Нашою помилкою було те, що ми вийшли з цих коаліційних ігрищ через три місяці, створивши об`єднання з Партією регіонів і КПУ. А потрібно було це зробити через три дні, адже відразу було б зрозуміло - йде війна амбіцій ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО, боротьба за президентство», - завив О.МОРОЗ.

Він також висловив думку, що розпуск Верховної Ради-2008 відрізняється від неконституційного розгону парламенту рік тому.

«Усі партії йдуть на вибори під соціальними гаслами, але за ними, як виявляється, ховаються корупціонери і злодії. Тому не в гаслах справа, а в системі влади. Необхідно таким чином змінити систему управління, щоб не можна було красти. Треба довести до кінця конституційну реформу, зробивши владу підконтрольною громадянам», - сказав лідер СПУ.

О.МОРОЗ підкреслив, що ситуація з розпуском парламенту-2008 відрізняється від ситуації, коли Президент Віктор ЮЩЕНКО розпустив Верховну Раду в 2007 році. «Тоді Президентові для розпуску знадобилися чотири незаконні укази, а зараз ЮЩЕНКО все-таки формальне має право для розпуску Верховної Ради», - вважає він.

Він закликав виборців порівнювати гасла, з якими політичні сили йдуть на вибори, з програмними принципами партій та їх конкретними діями.

«Люди хочуть бачити партії, які дбають конкретно про інтереси простої людини, а не розвішують красиві картинки і гасла», - підкреслив О.МОРОЗ.