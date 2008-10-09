Томенко підказує Ющенку, в чиїх кишенях лежать гроші на вибори

Заступник голови Верховної Ради України, один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО пропонує, щоб проблему фінансування дострокової виборчої кампанії вирішили ініціатори цих виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав вчора під час ефіру на «5 каналі».

«Не таємниця, що у списку Партії регіонів є найбагатші люди Європи, а Президент може «поділитися» з народом мільйонами гривень, що виділяються з держбюджету, наприклад, на закордонні відрядження та утримання його Секретаріату», - запропонував народний депутат.

За словами М.ТОМЕНКА, консультації у Президента чітко засвідчили, що ініціаторами дострокових виборів до Верховної Ради України є Президент, «Наша Україна» та значною мірою Партія регіонів і Блок Литвина. «Тому саме вони повинні пояснити суспільству необхідність проведення цих виборів, проголосувати зміни до виборчого законодавства та обґрунтувати потребу під час всесвітньої фінансової кризи забрати у виборців ще півмільярда гривень на проведення виборчої кампанії», - вважає М.ТОМЕНКО.

Він також висловив думку, що для В.ЮЩЕНКА додаткова загроза цих виборів полягає ще й у тому, що за результатами цієї виборчої кампанії оцінюватиметься і його шанси стати вдруге Президентом.

«Складається враження, що ті люди, які штовхають його на черговий розпуск українського парламенту, роблять все, аби це були останні вибори для Віктора ЮЩЕНКА. Адже на сьогодні за оцінками популярності та президентського рейтингу можна спрогнозувати вкрай низькі показники політичної сили Віктора ЮЩЕНКА, що однозначно призведе до того, що він не матиме щонайменше морального права балотуватися на наступній президентській кампанії», - зазначив М.ТОМЕНКО.