ЄС та ОБСЄ не відправлятимуть своїх спостерігачів на "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму – Порошенко

Про це йшлося на зустрічі президента України Петра Порошенка з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром та міністром закордонних справ та міжнародного розвитку Франції Жан-Марком Еро, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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"Глава держави закликав не визнавати легітимність парламентських виборів у Росії, які планують також провести в окупованому українському Криму", - йдеться в повідомленні. Також Порошенко подякував ОБСЄ та ЄС за рішення не направляти своїх спостерігачів на вибори на півострів.

Крім того, глава держави подякував міністрам за рішення відвідати Краматорськ та Слов’янськ.