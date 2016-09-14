ЄС та ОБСЄ не відправлятимуть своїх спостерігачів на "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму – Порошенко

20:08, 14 вересня 2016
Політика
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Організація з безпеки і співробітництва в Європі та Європейський Союз вирішили не направляти своїх спостерігачів на "вибори" до Держдуми РФ, які зібралась проводити Росія в окупованому Криму.

Севастополь, выборы / REUTERS

Про це йшлося на зустрічі президента України Петра Порошенка з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром та міністром закордонних справ та міжнародного розвитку Франції Жан-Марком Еро, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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"Глава держави закликав не визнавати легітимність парламентських виборів у Росії, які планують також провести в окупованому українському Криму", - йдеться в повідомленні. Також Порошенко подякував ОБСЄ та ЄС за рішення не направляти своїх спостерігачів на вибори на півострів.

Крім того, глава держави подякував міністрам за рішення відвідати Краматорськ та Слов’янськ.

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