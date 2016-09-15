Глави МЗС Німеччини та Франції прибули до зруйнованого бойовиками Слов'янська (фоторепортаж)

У поїздці їх супроводжує глава МЗС України Павло Клімкін та перший заступник голови Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

Спочатку дипломати прибули в зруйнований бойовиками Слов'янськ. Також вони планують відвідати Краматорськ.

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У планах міністрів поспілкуватися зі спостерігачами ОБСЄ, оглянути зруйнований міст під Слов'янському і оглянути обласну психіатричну лікарню, розташовану в селищі Семенівка.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Франції Жан-Марк Еро і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер 14-15 вересня перебувають з робочим візитом в Україні.

Вчора голови французької та німецької дипломатій у Києві вже провели зустрічі з президентом Петром Порошенко та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.