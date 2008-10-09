МЗС Росії про заборону на мовлення російських каналів в Україні

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що заборона на мовлення російських каналів на території України може негативно вплинути на російсько-українські відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Зокрема, він нагадав, що недавно Національна рада з телебачення і радіомовлення України припинила ретрансляцію «нібито неадаптованих до українського законодавства телеканалів, мається на увазі іноземних, і, зокрема, ОРТ, РТР, РЕН-ТВ.

«У результаті мільйони росіян і українців в Україні були позбавлені можливості отримувати інформацію своєю рідною мовою», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він упевнений, що такий крок української влади спрямований на витіснення російської мови з суспільно-політичного життя країни, те саме стосується і російської культури.

«Вважаємо, що подальше нехтування гуманітарними правами російського населення України, його дискримінація за мовним принципом не може не відобразитися на всьому комплексі російсько-українських відносин», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.

Він додав, що останнім часом на адресу керівництва РФ і МЗС РФ надходять численні звернення українських громадських організацій і громадян "з глибокою заклопотаністю через погіршення ситуації в цій сфері".

«Ми повністю поділяємо глибоку стурбованість російськомовного населення України щодо питання ретрансляції російських телеканалів на її території. На наше переконання, такі кроки є порушеннями відповідних положень російсько-українських домовленостей про співпрацю ЗМІ двох країн і не відповідають добросусідським і дружнім відносинам наших країн», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО, додавши, що МЗС РФ домагатиметься того, щоб в Україні відповідно до національного та міжнародного законодавства дотримувалися демократичних норм у забезпеченні конституційного права на вільний вибір джерел інформації.

Як повідомлялося, Нацрада своїм рішенням від 1 жовтня зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України телеканалів.