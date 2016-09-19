Раді пропонують визнати Держдуму РФ нелегітимною

Про це заявив лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк на брифінгу в понеділок, 19 вересня

"Спільна позиція всіх західних партнерів щодо невизнання легітимності Державної Думи РФ буде ще одним свідченням того, що ніхто не визнає і не визнає незаконну анексію Криму. Більше того, незаконна анексія Криму потягнула за собою зараз і незаконність вищого законодавчого органу Російської Федерації", - заявив Яценюк.

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Він повідомив, що "Народний фронт" закликає парламент підтримати заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності Державної Думи Російської Федерації та засудження проведення так званих виборів до Державної Думи РФ, а також "про звернення до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ та інших міжнародних організацій з тим, щоби світ не просто засудив вибори до Державної Думи РФ, але й приєднався до української позиції щодо нелегітимності цього органу, який був обраний Кремлем з порушенням всіх норм міжнародного права".

Фракція "Народний фронт", наголосив він, зареєструвала проект відповідної постанови.

"Звертаємося до членів парламенту і профільного комітету невідкладно зібратися, розглянути проект цієї постанови і на поточному тижні проголосувати та ухвалити відповідну заяву про визнання нелегітимності виборів до Державної Думи Російської Федерації", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" висловив сподівання, що Верховна Рада України завтра розпочне розгляд цього питання як одного з пріоритетних.

"Переконаний, що Президент України, який зараз перебуває на сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, також звернеться з відповідною заявою до всіх наших західних партнерів і до членів ООН з тим, щоби вибори були невизнані, щоби світ продемонстрував: Росія незаконно провела вибори на українській території, Росія незаконно сформувала Державну Думу", - наголосив Арсеній Яценюк.