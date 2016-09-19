Рада закличе світову спільноту не визнавати вибори до Держдуми

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

За словами голови ВР, під час пленарного засідання в середу, 21 вересня, парламент, крім планових питань, матиме час і на розгляд резолюцій та звернень.

“Очевидно, що одним зі звернень буде наш заклик до країн Європейського Союзу, до міжнародних організацій — не визнавати вибори, які відбулися в Росії, оскільки вони проводилися на окупованих територіях”, - сказав спікер.

Він зауважив, що з цього приводу вже розробляється заява парламенту, у якій йтиметься про те, що оскільки вибори проводилися “на території Криму, яка на сьогодні окупована російськими військами, вважаємо, що депутати, які балотувались там і які вважають, що вони є обрані, щоб вони були піддані санкціям”.

“І щоб міжнародні співтовариства не могли визнавати результати виборів, які проходили в російську Думу. І вже будемо формулювати, на якому рівні ми повинні засвідчити невизнання результатів цих виборів: чи на рівні лише частини того, що були проведені мажоритарники в Криму, але правда теж полягає в тому, що частина пропорційних виборів ставить під сумнів всю легітимність Державної думи”, - сказав голова парламенту.

Він зазначив, що відповідна заява вже зареєстрована в парламенті, її буде опрацьовано у профільному комітеті і винесено на розгляд народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулись вибори до Держдуми РФ. Голосування проходило, в тому числі, й на території тимчасово окупованого Криму.

Сьогодні МЗС України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ у частині голосування на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

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Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк повідомив, що фракція зареєструвала у ВР проект постанови про невизнання легітимності виборів до Держдуми Російської Федерації і закликає депутатів ухвалили цей документ.

Також він попросив український парламент звернутися до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, до ОБСЄ та до інших міжнародних організацій і міжнародних партнерів України із закликом засудити вибори до Держдуми й визнати нелегітимним цей орган, оскільки він який був обраний з порушенням усіх норм міжнародного права.