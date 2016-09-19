"Виборчий фарс у Криму": Україна звернулася до міжнародних партнерів, анонсувала "оновлення" санкційних списків

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України щодо визнання нелегітимними виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території України.

"Україна рішуче засуджує організацію Російською Федерацією на території тимчасово окупованих нею Автономної Республіки Крим та м. Севастополь виборів до Державної думи Федеральних зборів РФ сьомого скликання", - йдеться у заяві.

В МЗС нагадали, що резолюцією А/RES/68/262 "Територіальна цілісність України", схваленою 100 державами світу, Генеральна асамблея ООН закликала всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і утримуватися від будь-яких дій або кроків, які могли б тлумачитися як визнання такого зміненого статусу.

"Саме тому в Україні розраховують на послідовність наших партнерів та їхню відданість міжнародному праву та повазі до територіальної цілісності і суверенітету України. Закликаємо не визнавати результати виборів до Державної думи Федеральних зборів РФ у частині голосування на території окупованого Кримського півострова. Україна передасть також усім своїм міжнародним партнерам перелік осіб, безпосередньо причетних до організації виборчого фарсу в Криму, та тих, хто брав участь у незаконних виборах, для включення їх у санкційні списки", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

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Також в МЗС наголосили, що "Україна поновлює свою категоричну вимогу до Російської Федерації припинити збройну агресію проти нашої держави та деокупувати захоплені нею українські території, вивівши звідти свої війська".

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулись вибори до Держдуми РФ. Голосування проходило, в тому числі, й на території тимчасово окупованого Криму.

Перед виборами МЗС України висловило протест з приводу намірів РФ провести вибори в Криму і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим.