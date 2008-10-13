Томенко має надію, що Ющенко не штовхатиме Тимошенко на злочин

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО сподівається, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони не буде розглядатися питання щодо фінансування виборчої кампанії в обхід рішення ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН. (Зараз під головуванням резидента Віктора ЮЩЕНКА проходить засідання РНБОУ – УНІАН).

“Якщо на РНБОУ буде підняте рішення про те, як фінансувати вибори, тоді я, м’яко кажучи, не просто розчаруюсь, а вважатиму, що у нас в РНБОУ зібралися люди, які ненавидять Україну”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО сподівається, що на засіданні РНБОУ розглядатиметься єдине питання - щодо першочергових заходів з ліквідації наслідків фінансової кризи в світі. “Якщо РНБОУ - це засіб змусити ТИМОШЕНКО віддати півмільярда на витребеньки виборчі, то це ненормально”, - сказав він.

При цьому віце-спікер наголосив, що Кабінет міністрів не може без парламенту ухвалювати рішення про виділення коштів на проведення виборів, оскільки це є кримінальним злочином. “Вибори, згідно з законом про вибори, фінансуються окремим рядком”, - сказав М.ТОМЕНКО.