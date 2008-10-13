У БЮТ заявили, що в мирний час РНБО Тимошенко - не указ

Тимошенко не порушуватиме закони України, навіть якщо їй заважатиме Рада національної безпеки і оборони України. Про це заявив народний депутат від БЮТ Володимир Бондаренко, коментуючи рішення СНБОУ, яким уряд зобов`язаний виділити кошти на проведення позачергових парламентських виборів з резервного фонду державного бюджету.

За його словами, Рада безпеки не має права втручатися у фінансову політику держави в мирний час, пише Обком.

«РНБОУ не несе ні за що ніякої відповідальності, і всі, хто там зібрався, хто представляє цей орган, проявили односторонній підхід, тому що відстоюють позицію Ющенка», - зазначив політик.

Він наголосив, що «сьогодні в країні є Кабмін, який відповідає за фінансово-економічний стан держави, і виділяти кошти без вагомих на те підстав уряд не буде».

Нагадаємо, сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила зобов`язати уряд виділити кошти на проведення позачергових парламентських виборів з резервного фонду державного бюджету.