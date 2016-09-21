Порошенко попросив президента Латвії посприяти поверненню Україні конфіскованих €50 мільйонів

Як повідомляє прес-служба українського президента, у Нью-Йорку він провів зустріч з Вейонісом.

Глава держави подякував Латвії за послідовну підтримку надання українцям безвізового режиму, а також за підтримку політики санкцій щодо Росії через її агресію проти України.

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Співрозмовники домовилися посилити співпрацю двох країн на міжнародному рівні та у рамках міжнародних організацій.

Крім того, Порошенко звернувся до Вейоніса з проханням сприяти розслідуванню українськими правоохоронними органами справ щодо представників колишньої влади та поверненню до України конфіскованих латвійським урядом грошей.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня суд Латвії конфіскував 50 мільйонів євро на користь держави у справі про розкрадання з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки.