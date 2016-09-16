Латвія готова обговорити повернення конфіскованих 50 мільйонів євро - ГПУ

Про це за результатами переговорів розповів заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі телеканалу 112.

Латвійська сторона підтвердила, що ці гроші пов'язані з Україною. Для того, щоб почалися переговори, Україна повинна довести походження коштів і той факт, що вони набуті злочинним шляхом.

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У прокуратурі Латвії запевнили, що готові співпрацювати з українськими правоохоронцями, щоб встановити належність фірм і рахунків, з яких стягнули кошти.

13 вересня суд Латвії конфіскував 50 млн євро на користь держави у справі про розкрадання з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки.