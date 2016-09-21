Прокуратура готова закрити справи проти сепаратиста Жиліна, коли підтвердять його смерть

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказала прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

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Вона зазначила, що на цей час стосовно Жиліна в області відкрито кілька кримінальних проваджень. Зокрема, Управління СБУ в Харківській області розслідує злочини, передбачені ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 1,2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Розслідування цього кримінального провадження зупинене через розшук Жиліна.

Управління ДФС України в Харківській області розслідує провадження, відкрите за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (організація злочинної групи, фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. В рамках цього кримінального провадження 23 червня 2015 року Жиліну заочно було повідомлено про підозру.

Дубовик наголосила, що як тільки правоохоронці отримають офіційне повідомлення про смерть Жиліна, епізоди, що стосуються виключно його діяльності, будуть виокремлені та провадження за ними будуть закриті.

"У нас ще немає на руках офіційного підтвердження (факту смерті Жиліна – УНІАН). Усе, що стосується його діяльності, буде виокремлено (з відкритих кримінальних проваджень – УНІАН) та закрито. Стосовно інших осіб, які фігурують у кримінальних провадженнях, буде проводитись розслідування далі", - сказала Дубовик.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації у ресторані "Вітерець" кілер розстріляв двох осіб, одним із яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін.

Радник міністра МВС України Зорян Шкіряк 20 вересня повідомив, що представники міністерства внутрішніх справ РФ підтвердили факт загибелі Жиліна, і ще очікується офіційне підтвердження стосовно того, що було вбито громадянина України Євгена Жиліна. Водночас, він не виключив, що що його смерть могла інсценувати ФСБ Росії.