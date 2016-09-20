Шкіряк: хочеться вірити, що Жилін здох, як шакал, але це могло бути інсценування

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що підтвердження смерті Жиліна від російських правоохоронних органів поки немає.

"Особисто мені хочеться вірити в неї (інформацію про вбивство), хочеться вірити в те, що Жилін жив, як шакал, і здох, як шакал... Ми всі чудово пам'ятаємо, що ця одіозна постать з себе представляла", – сказав Шкіряк.

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Радник міністра нагадав, що Жилін в Україні був оголошений в розшук і звинувачувався за 4 тяжким статтями Кримінального кодексу, у тому числі тероризм і створення незаконних збройних формувань, а також його прізвище фігурувало в слідстві у справі про замах на мера Харкова Геннадія Кернеса.

Він не виключив, що насправді заявлене вбивство Жиліна могло бути лише інсценуванням, яке влаштували російські спецслужби.

"Часто-густо ФСБ може організовувати ось такі спецоперації під прикриттям, для того щоб імітувати смерть потрібного їм агента", – сказав Шкіряк.