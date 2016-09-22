Байден попередив про ризик скасування санкцій ЄС проти Росії

Віце-президент підкреслив, що Україна повинна виконувати свої зобов'язання із проведення політичних та економічних реформ, тому що у разі відсутності прогресу з'явиться ризик, що ЄС відійде від політики санкцій щодо Росії.

"Ми знаємо, що якщо вони (Україна - УНІАН) дадуть Євросоюзу привід, є як мінімум 5 країн, які відразу ж захочуть скасувати санкції проти Росії", - цитує Reuters заяву Байдена в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

Читайте такожПалата представників США схвалила закон про заборону визнання анексії Криму

"Є бажання у європейців сказати щось на кшталт: "Гей, поки Порошенко не став президентом, це (імовірно, Україна - УНІАН) і так належало Росії. У них (Росії - УНІАН) там була лялька (імовірно, Янукович - УНІАН). Тоді яка різниця? Навіщо нас змушують займатися цими санкціями?", - зазначив Байден.

Видання зауважує, що в обмін на фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів та інших західних союзників, Україна пообіцяла проводити реформи, але прогрес в цьому напрямку неоднозначний.

Заява Байдена послідувала після того, як він зустрівся з президентом України Петром Порошенко в рамках Генеральної асамблеї ООН. Віце-президент наполягав на реформи в енергетичному секторі та в системі судоустрою і одночасно повідомив про те, що Україна виконала умови для отримання гарантій кредитної позики від США у розмірі 1 мільярда доларів.

Видання зазначає, що Байден витрачав по дві-три години в тиждень в розмовах по телефону з українськими лідерами з часу початку кризи в 2014 році, наполегливо закликаючи їх не звертати зі шляху реформ. Також він чинив тиск на Німеччину, Францію та Італію з питань дотримання політики санкцій.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Європейський Союз прийняв рішення про продовження ще на півроку санкцій, застосованих проти 146 громадян і 37 компаній за порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Обмежувальними заходами передбачено заморожування активів і заборону на в'їзд до країн ЄС.