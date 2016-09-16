Порошенко: санкції – це єдиний механізм утримати Путіна за столом переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

"Можливо настав час відповісти Росії на її дії щодо окупованих територій, включно із кримськими татарами. Це означає, що потрібно впроваджувати нові секторальні санкції. Без санкцій ми нічого не зробимо", - наголосив Порошенко.

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При цьому він додав, що Україна не є членом НАТО і захищається власною зброєю. "Але санкції - це єдиний механізм утримати Путіна при столі переговорів. І ми на це розраховуємо", - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Європейський Союз затвердив рішення про продовження ще на півроку санкцій, застосованих проти 146 громадян та 37 компаній за порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Обмежувальними заходами передбачено замороження активів і заборону на в’їзд до країн ЄС.