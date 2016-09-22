"Голос України" вперше опублікувала список депутатів-прогульників
11:41, 22 вересня 2016Політика
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Газета "Голос України" опублікувала список депутатів, які були відсутні на засіданні Верховної Ради 21 вересня.
Скріншот з газети "Голос України" / pravda.com.ua
Це перший випадок, коли офіційне видання публікує список прогульників, пише Українська правда.
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Список був сформований на основі рейтингового голосування в парламенті за станом на 11:44:27 вівторка.
У список увійшли відсутні і ті, хто не голосував.
Як відомо, 21 вересня голова Верховної Ради Андрій Парубій розпорядився оприлюднити на сайті парламенту та в газеті "Голос України" відвідуваність депутатами засідання 21 вересня.
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