"Голос України" вперше опублікувала список депутатів-прогульників

Це перший випадок, коли офіційне видання публікує список прогульників, пише Українська правда.

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Список був сформований на основі рейтингового голосування в парламенті за станом на 11:44:27 вівторка.

У список увійшли відсутні і ті, хто не голосував.

Як відомо, 21 вересня голова Верховної Ради Андрій Парубій розпорядився оприлюднити на сайті парламенту та в газеті "Голос України" відвідуваність депутатами засідання 21 вересня.