Парубій розповів ГПУ про прямий вплив спецслужб РФ та роль Медведчука в подіях у Луганську навесні 2014

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам біля будівлі Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

“Головне завдання і суть сьогоднішньої розмови — це була розмова про події на Луганщині початку дестабілізації. Як відомо, я тоді виїхав в Луганськ, коли було захоплено приміщення Служби безпеки України, і близько тижня вів переговори про звільнення приміщення і здачу зброї бойовиками”, - сказав Парубій.

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Він зазначив, що на допиті детально розповів про ту інформацію, яка йому відома щодо “російського сліду” у тих подіях, про безпосередній і прямий вплив російських спецслужб на ці події.

Також, за словами Парубія, він розповів слідчому про роль Віктора Медведчука в тих подіях, а також безпосередньо про переговори, які проводив у той період.

Голова парламенту висловив сподівання, що слідство та прокуратура якнайшвидше зможуть повідомити суспільству про перебіг тих подій, їхніх організаторів та виконавців.

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Нагадаємо, перед тим як зайти на допит, Парубій заявив: «Епізод, за яким я сьогодні буду давати свідчення, стосується того періоду, коли бойовики захопили Луганську службу безпеки. Тоді я як секретар РНБО виїхав до Луганська і близько тижня вів переговори про умови здачі зброї і звільнення будівлі СБУ».

За його словами, переговори велися у складних і небезпечних умовах. На думку спікера ВР, слідство цікавить, хто був причетний до тих подій з боку тодішньої луганської влади.

Парубій також висловив сподівання, що Генпрокуратура якомога швидше передасть до суду всі справи щодо цих подій.