Єхануров буде Секретарем РНБО?

Колишній прем`єр-міністр Юрій Єхануров стане Секретарем Ради національної безпеки та оборони. Так повідомляє видання "Коммерсант-Украина", посилаючись на своє джерело в Секретаріаті Президента. А першим його заступником стане екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник. Укази вже готові на підпис Ющенка, стверджує газета. Виконувач обов`язків Секретаря РНБО Володимир Горбулін відмовив газеті у коментарі і зазначив, що сам займається реформою апарату Ради нацбезпеки. І збирається у вересні - цитата - довести все це до розуму.

5 канал