Мороз припинить комедію із справою Гонгадзе

Верховна Рада України має заслухати інформацію про стан та перспективи завершення розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час відкриття другої сесії парламенту голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що відповідний проект постанови уже зареєстрований у ВР.

О.МОРОЗ наголосив, що вже пройшло 6 років після вбивства, але ця справа так і не розслідувана.

«Грати і далі комедію з розслідуванням, звести його на манівці соромно та й не вдасться», - сказав О.МОРОЗ.

Він зазначив, що із справи Гонгадзе розпочалися «демократичні перетворення в Україні».

Він вважає, що «суть розслідування справи - показник нашої демократії і для співгромадян і для Європи».

Голова ВР вважає, що до тих пір, поки відсутнє судове рішення у справі Гонгадзе, «не можна говорити про існування в Україні правосуддя».

«Всій владі врешті треба пам’ятати, що персонально нею вона стала тому, що ціною свого життя Г.Гонгадзе розбудив Україну», - підкреслив О.МОРОЗ.

За його словами, позитивні зрушення в реалізації свободи слова - «це перша оцінка заслуг Георгія».

О.МОРОЗ зазначив, що «до злочину в різній мірі причетні деякі колишні високопосадовці». За його словами, «вони теж повинні одержати оцінки і так, щоб ніхто не сумнівався в правовому характері цих оцінок».

О.МОРОЗ сказав, що йдеться ж не про зведення рахунків чи зловтіху, йдеться про право загалом та рівність усіх перед законом.

Голова ВР заявив, що пройшло 6 років і не можна далі продовжувати «відлік часу для імітації розслідування і суду».

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2006 року Апеляційний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста. У вбивстві Г.Гонгадзе звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

29 серпня мати убитого журналіста Г.Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ заявила, що більше не братиме участі в жодних судових процесах у справі про вбивство її сина.

Вона також нотаріально розірвала домовленості зі своїм адвокатом Андрієм ФЕДУРОМ.

Чергове судове засідання у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе заплановане на 14 вересня. Однак, ці слухання вже відбуватимуться без матері та без присутності її адвоката, повідомила Л.ГОНГАДЗЕ. Вона каже, що цей процес не цікавив її від самого початку, “а тепер він наближається до завершення, і за грати хочуть посадити нібито виконавців”, в чому мати дуже сумнівається.