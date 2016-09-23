НФ вимагає від уряду дати політичну оцінку гальмуванню конфіскації активів Януковича (відео)

«Вона нагадала, що Уряд Арсенія Яценюка заарештував $1,5 млрд колишнього президента Віктора Януковича на рахунках «Ощадбанку», проте, вони до цих пір не конфісковані в дохід держави, зазанчає прес-служба НФ.

Ці кошти, очевидно, отримані корупційним шляхом, і ці кошти, очевидно, не доведені жодними деклараціями Януковича і його родини. Це досить серйозні кошти - близько 40 млрд грн, які наша фракція пропонує дуже чітко і конкретно передати у Державний бюджет України, аби Уряд міг прозоро розподілити їх на потреби армії та на соціальні видатки», - підкреслила вона.

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«Але сьогодні ми не бачимо ні особливих зусиль Уряду, даруйте, ні особливих зусиль цієї зали з приводу того, щоби вкрадені Януковичем гроші змогли нарешті працювати на українську армію і на український народ. Замість цього ми чуємо про якісь корупціогенні ризики, ніби ці кошти хтось збирається вкрасти і щось тому подібне», - обурилася заступник керівника фракції.

У зв’язку з цим, Вікторія Сюмар звернулася до Прем’єр-міністра з проханням дати відповідь на питання, чи бачить він якісь корупційній ризики і які саме у законопроекті про спецконфіскацію, включення якого до порядку денного було вчора провалено народними депутатами.

«Чи потрібні українському Уряду і українському народу ці кошти? І дайте політичну оцінку, чому Верховна Рада України сьогодні гальмує це питання? Там є корупційні ризики? Тоді дуже чітко вкажіть на них. Або це ж все ж таки лобізм інтересів Януковича з тим, щоб ці гроші повернути його родині?», - наголосила народний депутат.

Відповідаючи на поставлені питання, Володимир Гройсман запевнив, що «Уряд абсолютно чітко висловив свою позицію, проголосувавши і внісши у вівторок (20 вересня. – Ред.) проект закону про спецконфіскацію до стін українського парламенту».

«Я звертаюсь вчергове до українського парламенту з тим, щоб цей закон був внесений до порядку денного і був проголосований задля того, щоб кошти, які були вкрадені в українського народу, були повернуті в національний бюджет», - звернувся він до парламентарів.

Більше того, як наголосив Володимир Гройсман, «Уряд в жодному разі не може одноосібно розпоряджатися цими коштами». Він зазначив, що ці кошти будуть зараховані на рахунки держави, а далі український парламент прийме рішення про пріоритети їх використання.

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«Уряд висловлював свої позиції, що і питання розвитку національної економіки, і безпека, і оборона, і соціальні стандарти входять в пріоритет використання цих ресурсів, які належать українському народу. Тому я вважаю, що корупційні ризики якраз є там, де говорять про те, щоб не приймати цей закон», - зауважив Гройсман.

«Нам треба повернути ці ресурси! Зробити це у законодавчий спосіб відповідно до практики європейських країн. І я не бачу жодних порушень в тому, що ми внесли цей проект закону. Я просив би вчергове народних депутатів України: зберіться, проведіть робочі наради, знайдіть ті компромісні речі, які дозволять відновити справедливість. Я вважаю, що це завдання – пріоритет №1! Я дуже просив би всіх над цим питанням попрацювати для того, щоб на наступному пленарному тижні – у вівторок чи четвер – проголосувати за цей закон і дати можливість правоохоронній системі відновити справедливість по відношенню до українського народу. Уряд підтримував і буде підтримувати це питання!», - резюмував Прем’єр-міністр України.