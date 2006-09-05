Янукович має Тимошенко за союзницю
11:15, 05 вересня 2006Політика
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Уряд налаштований на співпрацю
Уряд налаштований на співпрацю з опозицією.
Про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на відкритті другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в особі опозиції уряд хотів би бачити пильного контролера стану справ у суспільстві та конструктивного критика його дій. «Ми розглядаємо опозицію не як противника, а союзника у зміцненні економіки держави, демократичних засад життя українського суспільства», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
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