Янукович має Тимошенко за союзницю

Уряд налаштований на співпрацю з опозицією.

Про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на відкритті другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в особі опозиції уряд хотів би бачити пильного контролера стану справ у суспільстві та конструктивного критика його дій. «Ми розглядаємо опозицію не як противника, а союзника у зміцненні економіки держави, демократичних засад життя українського суспільства», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.