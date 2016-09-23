НАБУ затримало директора заводу Фірташа у Запоріжжі за розтрату майже півмільярда гривень

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Затримання відбулося в рамках розслідування, розпочатого детективами Бюро у червні 2016 року за фактом зловживання службовим становищем особами ТОВ «ЗТМК», що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах.

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Затриманому директору ТОВ «ЗТМК» готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Слідство встановило, що впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва ТОВ «ЗТМК», відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник «TOLEXIS TRADING LIMITED» виділила 880 млн грн. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб. Зокрема, замість фінансування видатків на модернізацію, кошти спрямовано ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Комерційний банк «Надра» та ТОВ «Сінтез Ресурс» - в рахунок погашення заборгованості ДП «ЗТМК» перед зазначеними суб’єктами. Тоді як ці платежі мала здійснити компанія «TOLEXIS TRADING LIMITED» за умовами, передбаченими договором заснування ТОВ «ЗТМК».

У разі визнання судом винуватості затриманого директора, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.