Янукович їде в Брюссель

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ 14 вересня в Брюсселі візьме участь в десятому засіданні Ради з питань співробітництва Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Делегацію ЄС на переговорах представлятиме міністр закордонних справ головуючої в ЄС Фінляндії Ерккі ТУОМІОЯ.

В ході засідання будуть розглянуті питання внутрішньополітичної ситуації в Україні та ЄС. Перспективи розвитку двостороннього співробітництва, зокрема, прогресу у виконанні плану дій Україна-ЄС, базових цілей, принципів та змістового наповнення нового базового договору між Україною та ЄС на заміну угоди про партнерство та співробітництво, створення зони вільної торгівлі, співпраця у сферах енергетики та транспорту, завершення переговорів щодо спрощення візового режиму та реадмісію, а також питання регіональної та міжнародної політики, включаючи придністровське врегулювання, ситуацію в Білорусі, близькосхідний мирний процес та іранське ядерне досьє.

Однією з пріоритетних цілей заходу буде налагодження особистих контактів прем’єр-міністра України з керівництвом ЄС, підтвердження незворотності стратегічного курсу України на вступ до ЄС, а також представлення пріоритетів діяльності нового уряду України.

Також плануються двосторонні зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ, віце-головою Європейської комісії, членом Європейської комісії з питань промисловості Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.