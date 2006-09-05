Тимошенко відмовляється бути товаришкою для Януковича

Блок Юлії Тимошенко зареєстрував у Верховній Раді власний проект закону про опозицію і наполягатиме саме на його ухваленні.

Про це повідомила в інтерв`ю УНІАН лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила на тому, що закон про опозицію має прийматися саме за поданням опозиції, а не представників влади.

«Те, що опозиції напише влада, - хай вони самі і споживають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В інтерв`ю журналістам вона підкреслила, що сьогодні владі необхідно, «щоб опозиція стала невід`ємною частиною їх теми і моделі, щоб вона стала товаришем і мовчала тоді, коли потрібно говорити суспільству».

«Ми не будемо товаришами, ми будемо справжньою опозицією, яка не дасть приховати жодного факту», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що фракція БЮТ «буде чесно, відверто і без будь-яких тіньових компромісів називати речі своїми іменами».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, члени фракції БЮТ є «бійцями», і «ми знаємо, як виходити з цього стану (йдеться по ситуацію в Україні – УНІАН), і ми будемо виводити Україну з цієї кланової залежності і з тієї тотальної корупції».

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 вересня, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що зараз існує два законопроекти про опозицію. Один напрацьований одним із лідерів фракції Партії регіонів Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, коли «її фракція ще готувалась бути в опозиції». Другий законопроект запропонований фракцією БЮТ.

О.МОРОЗ заявив, що дасть доручення створити робочу групу для узгодження законопроекту про опозицію.

За словами О.МОРОЗА, на його особисту точку зору, законопроект, запропонований Р.БОГАТИРЬОВОЮ, є достойним документом. Він зауважив, що до нього немає претензій і в лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. Разом з тим, Ю.ТИМОШЕНКО надала свій варіант, але погоджується, що узгоджувальна група повинна напрацювати єдиний законопроект, сказав голова ВР.

Довідка УНІАН. 4 вересня у парламенті було зареєстровано проект закону про парламентську опозицію, поданий лідером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.